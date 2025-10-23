به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ شهرام طولابی نژاد گفت: ماموران پلیس آگاهی اردکان هنگام گشت زنی در شهر به یک دستگاه پژو مشکوک و پس از استعلام متوجه شدند خودرو سرقتی است.

وی افزود: ماموران انتظامی دستور ایست را صادر کردند، اما راننده خودرو بدون توجه به فرمان پلیس از محل متواری شد که نهایتا در عملیاتی ضربتی و پس از شلیک تیر هوایی، خودرو متوقف شد.

فرمانده انتظامی اردکان ادامه داد: با توقیف خودرو دو متهم دستگیر و برای انجام بازجویی‌های تکمیلی به پلیس آگاهی شهرستان اردکان انتقال داده شدند.

وی همچنین از کشف گازوئیل در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: ماموران پلیس اردکان در یک ماه گذشته دو دستگاه خودروی سواری و همچنین دو دستگاه اتوبوس حامل گازوئیل قاچاق را متوقف کردند.

طولابی نژاد گفت: در بازرسی از خودرو‌ها دو هزار و ۷۶۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد و هفت متهم دستگیر که ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.