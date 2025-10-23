به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم فوتبال استقلال زاهدان که به نمایندگی از استان سیستان و بلوچستان در این رقابت‌ها حضور دارد چهارشنبه ۳۰ مهر از ساعت ۱۶ میزبان تیم ریشه دار و با سابقه سپید رود رشت بود.

در این دیدار جذاب و تماشایی تیم فوتبال استقلال زاهدان که در جریان بازی دو بار از تیم سپید رود رشت عقب افتاده بود توانست با ارائه یک‌نمایش منسجم و بدون ترس به بازی برگردد و در نهایت با نتیجه قاطع ۴ بر ۲، سه امتیاز شیرین این بازی را به دست آورد.