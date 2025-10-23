به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حمیدرضا شاه‌حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور درباره پویش ملی «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» گفت: این پویش بر پایه مشارکت مردمی شکل گرفته است و ما باور داریم که هر ایرانی می‌تواند به سهم خود چه با سرمایه، چه با دانش و تجربه و چه با نفوذ فرهنگی و اجتماعی در ساخت آینده کشور نقش داشته باشد.

آقای شاه حسینی ادامه داد: در واقع، پویش «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» فرصتی است برای آنکه هر ایرانی، به هر شکل ممکن، در ساختن آینده فرزندان ایران سهیم باشد، چه با یک آجر، چه با یک طرح، و چه با یک ایده.

وی درباره امکان وقف یا مشارکت وقف در ساخت مدرسه در این پویش، افزود: جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، هیچگونه محدودیتی برای موضوع مدرسه‌سازی قائل نیست و هر کسی با هر بهانه ارزشمندی می‌توان در این امر خیر سهیم شود.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: این پویش در ابتدای راه خود است و ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه در آن هدفگذاری شده است که با توسعه فعالیت‌های پویش، هدفگذاری‌ها هم توسعه و بسط بیشتری خواهند یافت.

آقای شاه حسینی تصریح کرد: از این رو تعداد دانش‌آموزانی که از این طرح بهره‌مند خواهند شد، با توجه به سطح پویش و کلاس‌های درسی که ساخته خواهند شد، مشخص می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به توسعه و تداوم این پویش گفت: هدف اصلی این پویش، مشارکت حداکثری هموطنان در امر مهم مدرسه‌سازی است و معیار موفقیت این کمپین، ارقام و اعداد مادی نیست، بلکه ایجاد دغدغه و شعور جمعی در میان همۀ ایرانیان برای این مسئله حیاتی است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور اظهار کرد: پویش ملی «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» حرکتی پایدار و بلندمدت است که هدف آن فقط اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت مردمی و توسعه عدالت آموزشی در کشور است.

شاه‌حسینی تصریح کرد: در برنامه‌های آینده، تمرکز ما بر چند محور اصلی از جمله گسترش مشارکت همگانی یعنی، جذب بیشتر خیرین، مردم، دانشجویان، نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای مشارکت در ساخت، بازسازی و تجهیز مدارس است.

وی اضافه کرد: ارتقای کیفیت و نوآوری نیز محور دیگری است که استفاده از فناوری‌های نوین، استاندارد‌های مهندسی و آموزش‌های نوین برای افزایش کیفیت فضا‌های آموزشی در آن مورد توجه خواهد بود. شفافیت و پاسخگویی و استمرار انتشار گزارش‌های مالی و فنی طرح‌ها به‌صورت شفاف برای اعتماد عمومی و مشارکت مستمر مردم محور دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: ایجاد بستر داوطلبی و تخصصی و همچنین فراهم کردن امکان مشارکت غیرمالی افراد متخصص در حوزه‌های مهندسی، معماری، آموزش و فرهنگ و تداوم و توسعه ملی نیز از محور‌های مهم دیگر در این پویش است.

اقای شاه حسینی تأکید کرد: پویش تا زمانی که نیاز به مدرسه‌سازی و نوسازی مدارس در کشور وجود دارد، ادامه خواهد یافت و به‌صورت منسجم و برنامه‌ریزی‌شده در سطح ملی توسعه می‌یابد.

وی افزود: پویش «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» حرکت برای ساخت آینده‌ای روشن از مسیر آموزش و مدرسه‌سازی است و امیدواریم با توسعه مشارکت، هیچ دانش‌آموزی در ایران از تحصیل در محیطی استاندارد و امن محروم نماند.