نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد با محکوم کردن تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به حاکمیت سوریه، این اقدامات را مانعی جدی در مسیر بازسازی، ثبات و یکپارچگی این کشور دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ «عثمان جدون» نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره تحولات سوریه گفت: رژیم صهیونیستی با نقض مکرر تمامیت ارضی سوریه، توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ و حفظ مواضع نظامی غیرقانونی در بخش سوری منطقه «براوو» بهطور آشکار ثبات و وحدت ملی سوریه را تهدید میکند.
وی خواستار پایبندی کامل به توافقنامه ۱۹۷۴ و ضرورت هماهنگی هرگونه ترتیبات امنیتی جدید با رضایت دولت دمشق شد.
جدون با اشاره به رنج بیش از یک دههای مردم سوریه از جنگ، تحریم و بیثباتی، تاکید کرد: جامعه جهانی باید در دوره گذار کنونی در کنار ملت سوریه بایستد و از اصلاحات، بازسازی و فرآیند ملتسازی فراگیر حمایت کند.
نماینده پاکستان در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری انتخابات پارلمانی سوریه در ۵ اکتبر ۲۰۲۵ به عنوان گامی مهم در مسیر بازسازی نهادهای سیاسی و تقویت مشارکت مردمی استقبال کرد و گفت: انتظار میرود مناطقی که به علت ملاحظات امنیتی هنوز رأی گیری در آن انجام نشده است، بهزودی به این روند ملی بپیوندند.
وی همچنین توافق اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت مرکزی برای ادغام این نیروها در ارتش ملی سوریه را تحولی مثبت در جهت انسجام ملی و بازگشت اقتدار دولت مرکزی ارزیابی کرد.
عثمان جدون در بخش اقتصادی سخنان خود، با تاکید بر لزوم لغو کامل تحریمهای ظالمانه علیه دمشق گفت: این تحریمها مانع اصلی بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی سوریه هستند.
وی از تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو بخشی از محدودیتهای اقتصادی استقبال کرد و افزود: سرمایهگذاری کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی در بازسازی زیرساختهای سوریه اقدامی ارزشمند است که باید با تقویت حکمرانی و ثبات امنیتی همراه شود تا نتایج ملموس در پی داشته باشد.
نماینده پاکستان همچنین خواستار مقابله فراگیر با تهدید تروریسم و خروج جنگجویان خارجی از خاک سوریه شد و بر لزوم اجرای برنامههای خلع سلاح، ادغام مجدد نیروهای مسلح غیردولتی و گسترش اقتدار دولت در تمامی استانها از جمله سویدا، حلب و دیرالزور تاکید کرد.
وی در پایان ضمن ابراز همبستگی کامل اسلامآباد با مردم سوریه گفت: «پاکستان از یک روند سیاسی به رهبری و مالکیت خود سوریهایها حمایت میکند و باور دارد سوریه میتواند با اتکای به مردم خود و همکاری کشورهای دوست، به سوی آیندهای امن، باثبات و شکوفا حرکت کند.»