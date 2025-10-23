آغاز همکاری مشترک برای آبادانی روستاهای محروم
فرمانداری قزوین شرکت آبفای استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای خدمت رسید به روستاهای کم جمعیت فاقد ده شهرستان قزوین تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بر اساس این تفاهم نامه اجرای چهل و پنج طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر چهارده میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار قزوین در گفتوگو با بخش خبری ۲۳ شبکه قزوین با اشاره به اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: بر اساس این قانون، اعتبارات مربوط به روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداریها واریز و با مشارکت دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، قراردادهایی برای عمران و آبادانی این مناطق منعقد میشود.
وی افزود: در شهرستان قزوین، حدود ۱۱۸ روستا فاقد دهیاری هستند که برای آنها پروژههایی با اولویتبندی مشخص تعریف شده است. این پروژهها با همکاری کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت کشور و سازمان امور اقتصادی و دارایی تصویب و اجرا میشوند.
به گفته فرماندار قزوین، این طرحها در حوزههایی همچون بهسازی معابر، ساماندهی آبهای سطحی، احداث و مرمت ابنیه و راههای روستایی، بهداشت عمومی، مدیریت پسماند، ساماندهی قنوات و چشمهها و همچنین خرید ماشینآلات مورد نیاز روستاها اجرا خواهد شد.
طاهرخانی همچنین از تلاش برای جلوگیری از موازیکاری میان دستگاهها و استفاده بهینه از منابع مالی رسوبشده در سالهای گذشته خبر داد و گفت: با اجرای این تفاهمنامه، گامی مؤثر در جهت توسعه متوازن و عدالتمحور در مناطق محروم برداشته خواهد شد.