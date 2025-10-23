پخش زنده
معاون سازمان صمت لرستان گفت: در پی بازرسی و نظارت بر بازار لرستان، اصناف متخلف ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیر طولابی اظهار کرد: با هدف جلوگیری از تخلفات، بازار استان به صورت مستمر توسط تیمهای بازرسی رصد میشود که از ابتدای امسال تاکنون اصناف متخلف ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه شدهاند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۱ هزار بازرسی نیز از واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی استان توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای نظارتی بهصورت گشتهای مشترک انجام شده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت لرستان تصریح کرد: در پی این بازرسیها، یک هزار و ۷۵۰ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده که برای صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
طولابی گفت: انبار کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، مرغ و گوشت قرمز بهصورت ویژه رصد و پایش میشود تا از سوءاستفاده سودجویان جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان هر گونه تخلف در بازار و واحدهای صنفی متخلف را اطلاع دهند تا در اسرع وقت توسط تیمهای نظارتی بررسی شود.