آژانس کمک رسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) وضع در نوار غزه را «فاجعهبار» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که وضعیت نوار غزه «فاجعهبار» است و غزه زیر انبوهی از آوار مدفون شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، آژانس آنروا همچنین تاکید کرد، بیش از ۶۱ میلیون تُن آوار سراسر غزه را پوشانده و محلههای کاملی از روی نقشه محو شدهاند.
این آژانس همچنین از توقف ارسال کمکهای بشردوستانه خبر داده و هشدار داد که مردم محاصرهشده در غزه، در میان این ویرانهها در جستوجوی آب و پناهگاه میباشند.
از سوی دیگر، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که وضعیت در غزه در نتیجه قحطی و گرسنگی، شیوع بیماریها و فروپاشی نظام بهداشت و درمان «فاجعهبار» شده است.
پیشتر دادگاه لاهه تأکید کرده است که رژیم صهیونیستی موظف است نیازهای اساسی غیرنظامیان فلسطینی را برآورده کند و تأکید کرده است که «استفاده از گرسنگی به عنوان ابزاری در جنگ جایز نیست.»
در بیانیهای که روز چهارشنبه توسط دادگاه لاهه منتشر شد، آمده است که رژیم صهیونیستی نباید مانع هیچگونه تلاشهای امدادرسانی انسانی سازمان ملل متحد در سرزمینهای فلسطینی شود.
دادگاه لاهه همچنین اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر نقض اصل بیطرفی یا تبعیض در توزیع کمکهای بشردوستانه توسط آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) وجود ندارد و این آژانس در شرایط کنونی نقشی را ایفا میکند که هیچ سازمان دیگری نمیتواند جایگزین آن شود.
در ۹ اکتبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیسجمهور اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس بر سر مرحله اول طرح خود برای آتشبس و تبادل اسرا به توافق رسیدهاند. این توافق شکننده که رژیم صهیونیستی بارها آن را نقض کرده و فلسطینی ها را به شهادت رسانده است، پس از مذاکرات غیرمستقیم بین دو طرف در شرمالشیخ، با مشارکت ترکیه، مصر و قطر و تحت نظارت آمریکا حاصل شد.
در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، توافق آتشبس بین حماس و اسرائیل بر اساس طرح ترامپ اجرایی شد. این طرح علاوه بر پایان جنگ، شامل عقبنشینی تدریجی ارتش رژیم اشغالگر، تبادل اسرا و ورود فوری کمکها به غزه است. این توافق، جنگی را که رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به مدت دو سال علیه غزه به راه انداخته بود و منجر به شهید شدن بیش از ۶۸ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۰ هزار نفر دیگر شده بود، پایان داد. با این حال، کاخ سفید نگران است که نتانیاهو به توافق پشت کرده و توافق غزه را بی ثبات کند.