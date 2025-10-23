پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: سال گذشته، ۲۰ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید و روانه بازار مصرف شد.
آقای علیرضا محمدی دانیالی در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران (Hamex ۲۰۲۵) در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: سال ۹۸ میزان تولیدات صنعت لوازم خانگی ۸ میلیون دستگاه بود، در حالیکه این رقم سال گذشته ، ( ۱۴۰۳ ) به ۲۰ میلیون دستگاه افزایش یافت.
وی گفت: ارزش حجم صنعت لوازم خانگی، سال گذشته حدود ۶ و نیم میلیون دلار و ارزش صادرات این صنعت هم در همان سال نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بود که در صورت حمایتهای دولت و برداشتن موانع صادارتی، امیدواریم این رقم افزایش یابد.
محمدی دانیالی همچنین درباره برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران (Hamex ۲۰۲۵) گفت: در این نمایشگاه، ۲۴۰ شرکت داخلی و ۱۹ شرکت خارجی جدیدترین محصولات، قطعات، مجموعههای مرتبط با صنعت لوازم خانگی را به نمایش میگذارند.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را، تقویت و توسعه بازاریابی داخلی و خارجی و معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان این صنعت برشمرد.
این تولید کننده صنعت لوازم خانگی گفت: تولیدات این صنعت در مقایسه با چند سال اخیر، رشد خوبی داشته به طوریکه هم از لحاظ کمی و کیفی قابل رقابت با نمونههای مشابه خارجی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص واردات محصولات لوازم خانگی هم افزود: به جای واردات محصول نهایی، اگر مواد اولیه تولیدات و قطعات مورد نیاز آن وارد و ماشین آلات این صنعت بروز رسانی شود قطعا در این صنعت موفقتر خواهیم بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران از امروز به مدت ۴ روز (۱ تا ۴ آبان ۱۴۰۴) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از ساعت ۸ تا ۱۵ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.