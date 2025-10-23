رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به مهم‌ترین مأموریت‌ها و اولویت‌های این مرکز، تأکید کرد که دو سند بالادستی محور فعالیت‌های حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام عبدالهی، سند اول شامل فرامین و توصیه‌های مقام معظم رهبری در جلسات سالانه دستگاه قضایی است که به‌عنوان واژه‌های راهبردی و عملی برای مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه قضائیه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. سند دوم، سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه است که از طریق ریاست معظم قوه در ابتدای هر سال ترسیم می‌شود و بر رفتار عملی و میدانی دستگاه‌های نظارتی اثرگذار است.

عبدالهی با تشریح محور‌های فعالیت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گفت: مرحله اول فعالیت ما بر صیانت و حفاظت از سرمایه انسانی قوه قضاییه متمرکز است. نکته دوم ایجاد اعتماد و امنیت روانی برای مراجعین به دستگاه عدلیه است؛ به‌گونه‌ای که شاکیان، مدعیان و دیگر افراد مراجعه‌کننده هیچ‌گونه نگرانی از بابت بی‌توجهی، بی‌اخلاقی یا اختلال در روند رسیدگی نداشته باشند.

وی افزود: نکته سوم، برخورد قاطعانه با هرگونه فساد یا سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و نفوذ افراد در دستگاه قضایی است. این برخورد‌ها شامل افرادی می‌شود که از عناوین غیرمجاز، ارتباطات خاص یا نفوذ در دستگاه سوءاستفاده کرده‌اند و عملکرد سالیانه مرکز به مسئولین مرتبط ارائه می‌شود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همچنین تأکید کرد: تمام قضات، کارکنان، وکلا، کارشناسان و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه تحت پوشش نظارت این مرکز هستند و فعالیت‌ها شامل جمع‌آوری اطلاعات، ارشاد، صیانت و برخورد با فساد می‌شود.

وی در پایان گفت: مهم‌ترین توصیه من به همکاران، رعایت حریم و حرمت مردم و حفاظت از اموال و اطلاعات آنان است. قوه قضائیه باید به پناهگاه و ملجأ مردم تبدیل شود و هیچ‌کس هنگام مراجعه به دستگاه قضایی احساس نگرانی نکند. خوشبختانه همکاران ما در این زمینه اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند و این مسیر را ادامه خواهند داد.