اختیار مدیریت آموزش عالی و تدوین رشته‌ها در دانشگاهها، به استان‌ها واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در نخستین جلسه کارگروه مدیریت آموزشی عالی استان در دانشگاه مازندران گفت: بهره مندی از ظرفیت هوش مصنوعی، اعتبار بخشی به دانشگاه‌ها و راه اندازی مراکز توسعه و تعالی در دانشگاه‌ها از برنامه‌های مهم دولت است که تا پایان سال در دانشگاه‌های کشور اجراخواهد شد.

ابوالفضل واحدی افزود: با تفویض اختیاری که به دانشگاه‌های سراسر کشور ارائه می‌شود هر استان بر اساس نیاز‌های روز، خود رشته‌های دانشگاهی را توسعه و بازتعریف می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تداوم برگزاری کنکور در دانشگاه‌ها گفت: هر چند در بسیاری از رشته‌های کارشناسی، ورود به دانشگاه بدون آزمون است، اما برای برخی از رشته‌ها که اقبال بیشتری دارد همانند رایانه، مهندسی و رشته‌های پر طرفدار دیگر، آزمون سراسری برگزار می‌شود.

واحدی افزود: برای سال تحصیلی جاری ۴۸۰ هزار دانشجوی کارشناسی در دانشگاه‌ها پذیرفته شدند که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر با آزمون سراسری و بقیه بدون آزمون و با استفاده از سوابق تحصیلی وارد دانشگاه شدند.

واحدی با بیان اینکه یکی از وظایف کارگروه مدیریت آموزش عالی استان، واکاوی عملکرد‌های دانشگاه‌ها است گفت: دانشگاه‌های غیر انتفاعی که کیفیت آموزشی را ارتقاء ندهند از گردونه خارج می‌شوند.

رییس دانشگاه مازندران هم در این جلسه با اشاره به فعالیت ۱۰۷ دانشگاه و مراکز آموزش عالی در استان گفت: از این تعداد ۵ دانشگاه دولتی است.

ابراهیم صالحی عمران افزود: دانشگاه مازندران یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور با ۱۳ دانشکده در ۲۵۷ رشته - گرایش با بیش از ۱۲ هزار دانشجو فعالیت دارد.