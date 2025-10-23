پخش زنده
امروز: -
تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران، اولین بازی خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی جوانان بحرین را با پیروزی مقابل ازبکستان آغاز کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در رویارویی با ازبکستان به برتری ۲۲ - ۶ رسید.
تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران با ترکیب، الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
گروه بندی تیمهای بسکتبال سه به سه دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان به این شرح است:
دختران
گروه A: ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین گروه B: مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا
چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه پیدا میکنند.
این تیم در دومین بازی خود از ساعت ۱۲:۳۵ به مصاف اردن میرود.
بازی سوم مقابل چین از ساعت ۱۸:۴۰ آغاز خواهد شد.
تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران، شنبه ۳ مهرماه هم با امارات، قزاقستان و چینتایپه بازی خواهد داشت.
ایران برای اولین بار در بخش دختران در مسابقات بسکتبال ۳ x ۳ زیر ۱۶ سال آسیا حضور یافته است.