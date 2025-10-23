رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران آذربایجان غربی گفت: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی وخنثی کردن تحریمها ، رونق تولید و توسعه صادرات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسعود پزشکیان در دومین برنامه سفر استانی خود به آذربایجان غربی در جمع فعلان اقتصادی و سرمایه گذاران حاضر شد .

مسعود پزشکیان در این دیدار با بیان اینکه بصور ت ماهانه با فعالان و تولید کنندگان صنوف مختلف دیدار میکنیم و مشکلات آنها احصا می‌شودگفت: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی وخنثی کردن تحریمها ، رونق تولید و توسعه صادرات است.در این مسیر ضمن بررسی و احصا مشکلات و فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه تولید و تجارت، ارائه مشوقها و واگذاری اختیارات به استانها و تلاش برای رفع موانع با جدیت پیگیری می شود چرا که بسیاری از مشکلات باید درون استان پیگری و حل شود.

وی بابیان اینکه خیلی از مشکلات باید با مشارکت خود صنوف و فعالان اقتصادی حل و فصل شود ادامه داد: مصمم به افزایش تعاملات با اتاق بازرگانی ،کار آفرینان و فعالان صنوف مختلف هستیم وبرای اینکه موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته شود ، باید خود فعالان این صنوف با مشارکت دولت در مدیریت ،اصلاح امور ، بهبود کیفیت و نظارت سهیم باشند.

رئیس جمهور همچنین با استقبال ازسرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی-نفت و گاز و صادرات با مشارکت فعالان اقتصادی گفت: در مبحث پیشگیری از سوزاندن گازهای فلر سالانه می توان تا پنج میلیارد دلار برای کشور درامد زایی کرد که تا پیش از دولت چهاردهم نه میلیون متر مکعب و در دولت چهاردهم هم یازده میلیارد متر مکعب مهارشده است.

پزشکیان با بیان اینکه در راه رفع موانع سرمایه گذاری وتولید وصادرات امادگی کامل داریم گفت: در حوزه قوانین مشکلات وموانع موجود با مشارکت فعال مجلس و قوه قضائییه پیگیری و برای حل انهعا تلاش می شود در بخش اجرایی نیز دولت برای بهبود فضای سرمایه گذار ی و کنترل هزینه ها پای کار است.

وی درادامه با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند آذربایجان غربی گفت: در حوزه جذب سرمایه های خارجی در بخشهای گازهای چاههای نفت- و میادین و نفت و گاز تسهیل ارتباطات منطقه ای و تجاری بین منطقه ای باید شکل بگیرد و آذربایجان غربی بهترین جا برای این کار است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی مهترین مزیت و مولفه قدرت کشور است افزود: براساس آموزه های متعالی دین اسلام ملاک و معیار برتری تقواست و قومیت و جنسیت و باورهای افراد موضوعیت ندارد، گفتگوها و مباحث باید براساس حق و حقیقت و شواهد علمی باشد بنابراین در مدیریت وبرنامه های اجرایی هرکس راهکار بهتری برمبنای مستندات و شواهد علمی ،برای حل مشکلات ارائه دهد باید از این راهکار استفاده شود.

پزشکیان در پایان با بیان اینکه اختیارات و برنامه زمان بندی شده به استانها واگذار شده است گفت: با مشارکت فعالان اقتصادی و همه قشرها می توان از مشکلات و موانع عبور کرد و جامعه ، شهر و کشور را به قله های رفیع پیشرفت و توسعه همه جانبه رساند.