بیش از ۱۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان فریدن به کشت موسیر اختصاص دارد که نمونه موفق آن مزرعه ۱۵ هکتاری در روستای خویگان این شهرستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدزمان احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ گونه گیاهی در منطقه فریدن شناسایی شده است گفت: کشاورزان شهرستان فریدن با کشت گونههای گیاهی نظیر موسیر و کرفس کوهی برای تغییر الگوی کشت، احیاء گیاهان دارویی و کم آب بر شهرستان قدم برداشتهاند.
کارشناس منابع طبیعی نیز درباره مزیتهای کشت موسیر و کرفس کوهی گفت: نهایت صرفه جویی در مصرف آب، کود و نهادهها، کاهش آفت در بین گیاهان دارویی و بازگشت سرمایه و درآمد مناسب ویژه کشاورزان در سال اول کشت از مهمترین ویژگیهای این محصولات به شمار میرود.
سیدحسین موسوی افزود: با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه در صورت حمایت مجموعه شهرستانی و پیگیری کشاورزان میتوان بسیاری از گونههای گیاهی منطقه فریدن را نظیر موسیر و کرفس کوهی احیا نمود و به چرخه کشاورزی منطقه بازگرداند.