به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدزمان احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ گونه گیاهی در منطقه فریدن شناسایی شده است گفت: کشاورزان شهرستان فریدن با کشت گونه‌های گیاهی نظیر موسیر و کرفس کوهی برای تغییر الگوی کشت، احیاء گیاهان دارویی و کم آب بر شهرستان قدم برداشته‌اند.

کارشناس منابع طبیعی نیز درباره مزیت‌های کشت موسیر و کرفس کوهی گفت: نهایت صرفه جویی در مصرف آب، کود و نهاده‌ها، کاهش آفت در بین گیاهان دارویی و بازگشت سرمایه و درآمد مناسب ویژه کشاورزان در سال اول کشت از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصولات به شمار می‌رود.

سیدحسین موسوی افزود: با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه در صورت حمایت مجموعه شهرستانی و پیگیری کشاورزان می‌توان بسیاری از گونه‌های گیاهی منطقه فریدن را نظیر موسیر و کرفس کوهی احیا نمود و به چرخه کشاورزی منطقه بازگرداند.