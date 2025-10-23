به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر درآمد شهرداری بندرعباس گفت: افرادی که عوارض خودرو سال ۱۴۰۴ را به موقع پرداخت کنند، به عنوان مالک خوش‌حساب از تخفیف ۲۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند.

فاطمه رادمحمدی افزود: مالکان دارای بدهی، مشمول ۲ درصد جریمه ماهیانه و ۲۴ درصد جریمه سالانه می‌شوند.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://portalsaamie.upto.ir، پس از ثبت پلاک خودرو و انتخاب گزینه پرداخت عوارض، به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان یا شهرداری، عوارض خودروی خود را پرداخت و استعلام پرداخت را نیز دریافت کنند.