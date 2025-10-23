پخش زنده
المپیاد ورزشی سربازان وظیفه زندانهای استان کردستان با معرفی تیم ها و نفرات برتر پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این رقابتها در رشتههای فوتسال، فوتبالدستی، تنیس روی میز و دارت پیگیری شد و در پایان تیمها و نفرات برتر در رشتههای مختلف معرفی و با اهدا جوایز و لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم، فرمانده یگان حفاظت زندانهای کردستان، ورزش را ابزاری مهم برای افزایش توان جسمی، روحیه انضباطی و تقویت همبستگی سربازان دانست و گفت: این جوانان در کنار مسئولیت خطیر خود، با جدیت و انگیزه در میادین ورزشی حاضر شدند و نشان دادند که فرهنگ ورزش در میان نیروهای ما زنده و پویا است.
معاون سلامت و اصلاح و تربیت زندانهای استان هم با اشاره به اهمیت ورزش در ارتقای روحیه سربازان گفت: برگزاری چنین المپیادهایی علاوه بر ایجاد شور و نشاط، باعث تقویت روحیه جمعی، ارتقای اخلاق ورزشی و افزایش انگیزه در میان سربازان میشود.
شهبازی افزود: سلامت روانی و جسمی جوانان بهویژه سربازان وظیفه از اولویتهای اصلی ماست و امیدواریم این حرکت ورزشی آغازی برای برنامههای گستردهتر در سطح زندانهای استان باشد.