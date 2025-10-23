به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی بیرانوند با بیان اینکه با حضور جمعی از معاونان وزارت ارتباطات در نهاوند مشکلات چندین ساله حوزه مخابرات در نهاوند مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این نشست ۴ ساعته بیش از ۱۶ مصوبه به تصویب رسید که مقرر شد تا ۲ ماه اینده برخی از مصوبات اجرایی شود و مردم نتیجه آن را ببینند.

او با تأکید بر اینکه در این شهرستان در حوزه مخابرات مشکلات زیرادی داریم، تأکید کرد: ۷۳ سایت مخابراتی داریم که نیاز به تجهیز باطری و دیگر ملزومات دارند، زیرا به محض قطع برق همه سایت‌ها از کار افتاده و عملا بخش زیادی از حوزه نهاوند بدون ارتباط تلفن همراه می‌ماند.

فرماندار نهاوند تصریح کرد: همچنین از ۱۴۹ روستایی که زیر پوشش سایت‌های مخابراتی هستند بیش از ۴۰ درصد آن‌ها با مشکل عدم آنتن دهی مواجه‌ هستند.

بیرانوند گفت: بخشی از سراب‌های تفریحی نهاوند هم از نعمت آنتن تلفن همراه بی بهره‌ هستند که مقرر شد با ساخت ۱۵ سایت مخابراتی این مشکل رفع شود.

او افزود: همچنین مقرر شد هر ۴ شهر نهاوند تا زمستان سال آینده مجهز به فیبر نوری مجهز شوند.