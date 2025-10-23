پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: از ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان در اجرای طرحهای نوین مدیریت منابع آب باید استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در نشست بررسی طرح بارورسازی ابرها در خوزستان افزود: یکی از روشهای علمی در مدیریت بهینه و زمانبندیشده منابع آب استفاده از استحصالهای آبهای جوی در استان است.
وی ضمن تاکید بر بررسی ابعاد علمی، فنی و اجرایی طرح بارورسازی ابرها ادامه داد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده مرکز نوآوری و فناوری استحصال آبهای جوی در استان تاسیس خواهد شد.
در این نشست مدیرکل هواشناسی خوزستان به همراه نمایندگان دستگاهها و نهادهای اجرایی و دانشگاهی مرتبط، از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، پارک علم و فناوری خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.