به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در نشست بررسی طرح بارورسازی ابر‌ها در خوزستان افزود: یکی از روش‌های علمی در مدیریت بهینه و زمان‌بندی‌شده منابع آب استفاده از استحصال‌های آب‌های جوی در استان است.

وی ضمن تاکید بر بررسی ابعاد علمی، فنی و اجرایی طرح بارورسازی ابر‌ها ادامه داد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده مرکز نوآوری و فناوری استحصال آب‌های جوی در استان تاسیس خواهد شد.

در این نشست مدیرکل هواشناسی خوزستان به همراه نمایندگان دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و دانشگاهی مرتبط، از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، پارک علم و فناوری خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.