به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر امور خارجه در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی گفت: مرزهای مشترک ما به مجراهای تنفسی اقتصاد کشور تبدیل شده‌ اند و تقویت ارتباطات مرزی، امنیت مرزها را بهبود بخشیده و قاچاق را کاهش داده است.

سیدعباس عراقچی افزود: گسترش و تعمیق روابط با همسایگان، دیگر صرفاً یک گزینه نیست، بلکه اولویت اول و حیاتی سیاست خارجی کشور در شرایط فعلی محسوب می‌ شود.

عراقچی با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز اولین اجلاس دیپلماسی استانی در شیراز با حضور استانداران پنج استان جنوبی و جنوب غربی کشور و همچنین سفرای کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق گفت: پس از این اقدامات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار با استانداران سراسر کشور، به‌طور ویژه از دیپلماسی استانی تمجید کردند و این تأیید عالی، امیدبخش تقویت بیشتر و تسریع در اجرای این رویکرد در سراسر کشور بوده است.

وزیر امور خارجه در تبیین جایگاه همسایگان در نقشه راه سیاست خارجی، گفت: این کشورها از ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارای اهمیت راهبردی غیرقابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران هستند.

عراقچی با بیان اینکه مرزهای مشترک، صرفاً خطوط جغرافیایی نیست، بلکه مجراهای تنفس حیاتی اقتصاد کشور است، افزود: فعال‌ سازی صحیح این مرزها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می‌ کند، بلکه به‌ طور مستقیم منجر به افزایش امنیت مرزی پایدار و کاهش چشمگیر پدیده‌ های نامطلوبی چون قاچاق سازمان‌ یافته شده است.

رئیس دستگاه سیاست خارجی در بخش دیگری از سخنان گفت: مفهوم دیپلماسی استانی نه یک طرح اداری صرف، بلکه یک تغییر پارادایم در نحوه تعاملات خارجی ایران است. هدف اصلی این دیپلماسی، تقویت و نزدیک‌ تر ساختن ارتباطات مردمی و نهادی بین جوامع مرزی دو طرف است.

به گفته وزیر امور خارجه، بسیاری از مسائل پیچیده، به‌ویژه مسائل امنیتی مرزی و اختلافات محلی، به جای ارجاع به سلسله مراتب طولانی و بوروکراتیک پایتخت‌ ها، می‌توانند توسط مقامات محلی در طرفین مرز بسیار راحت‌ تر و سریع‌ تر حل و فصل شوند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت دفاتر استانی وزارت امور خارجه، تأکید کرد: دفاتر وزارت امور خارجه در همه استان‌های کشور در حال تقویت ساختاری و تجهیزاتی هستند. در این میان، دفتر وزارت امور خارجه در مشهد مقدس، به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و حجم بالای تعاملات خراسان رضوی با کشورهای همسایه، به عنوان بزرگترین دفتر در میان همه استان‌ ها شناخته می‌ شود و نقش محوری در تسهیل عملکرد نمایندگی‌ های ایران در خارج از کشور ایفا می‌ کند.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش به تشریح دامنه عملیاتی دیپلماسی استانی اشاره و تأکید کرد: این رویکرد به‌طور انحصاری محدود به کشورهای همجوار نیست، به عنوان نمونه استان‌ هایی مانند خراسان رضوی، با استفاده از این ساختار جدید، توانسته‌ اند روابط اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ ای با کشورهایی همچون هند، روسیه و همچنین عراق، به‌ ویژه در حوزه گردشگری مذهبی و سلامت برقرار سازند.

وی افزود: در این ساختار جدید، نقش وزارت امور خارجه به عنوان سیاست‌گذار کلان باقی می‌ماند اما نکته کلیدی این است که اجرا و عملیات میدانی می‌ تواند در سطح استان‌ ها بهتر از مرکز شکل گیرد. استان‌ها در این مدل، به بازوهای خط مقدم و اجرایی وزارت امور خارجه تبدیل می‌ شوند که می‌توانند واکنش سریع‌ تری به نیازهای بازار و طرف مقابل نشان دهند.