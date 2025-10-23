پخش زنده
وزیر امور خارجه در دیدار عوامل اجرایی دومین همایش «دیپلماسی استانی» با تولیت آستان قدس رضوی، گزارش جامعی از اهداف راهبردی سیاست دیپلماسی استانی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر امور خارجه در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی گفت: مرزهای مشترک ما به مجراهای تنفسی اقتصاد کشور تبدیل شده اند و تقویت ارتباطات مرزی، امنیت مرزها را بهبود بخشیده و قاچاق را کاهش داده است.
سیدعباس عراقچی افزود: گسترش و تعمیق روابط با همسایگان، دیگر صرفاً یک گزینه نیست، بلکه اولویت اول و حیاتی سیاست خارجی کشور در شرایط فعلی محسوب می شود.
عراقچی با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز اولین اجلاس دیپلماسی استانی در شیراز با حضور استانداران پنج استان جنوبی و جنوب غربی کشور و همچنین سفرای کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق گفت: پس از این اقدامات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار با استانداران سراسر کشور، بهطور ویژه از دیپلماسی استانی تمجید کردند و این تأیید عالی، امیدبخش تقویت بیشتر و تسریع در اجرای این رویکرد در سراسر کشور بوده است.
وزیر امور خارجه در تبیین جایگاه همسایگان در نقشه راه سیاست خارجی، گفت: این کشورها از ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارای اهمیت راهبردی غیرقابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران هستند.
عراقچی با بیان اینکه مرزهای مشترک، صرفاً خطوط جغرافیایی نیست، بلکه مجراهای تنفس حیاتی اقتصاد کشور است، افزود: فعال سازی صحیح این مرزها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می کند، بلکه به طور مستقیم منجر به افزایش امنیت مرزی پایدار و کاهش چشمگیر پدیده های نامطلوبی چون قاچاق سازمان یافته شده است.
رئیس دستگاه سیاست خارجی در بخش دیگری از سخنان گفت: مفهوم دیپلماسی استانی نه یک طرح اداری صرف، بلکه یک تغییر پارادایم در نحوه تعاملات خارجی ایران است. هدف اصلی این دیپلماسی، تقویت و نزدیک تر ساختن ارتباطات مردمی و نهادی بین جوامع مرزی دو طرف است.
به گفته وزیر امور خارجه، بسیاری از مسائل پیچیده، بهویژه مسائل امنیتی مرزی و اختلافات محلی، به جای ارجاع به سلسله مراتب طولانی و بوروکراتیک پایتخت ها، میتوانند توسط مقامات محلی در طرفین مرز بسیار راحت تر و سریع تر حل و فصل شوند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت دفاتر استانی وزارت امور خارجه، تأکید کرد: دفاتر وزارت امور خارجه در همه استانهای کشور در حال تقویت ساختاری و تجهیزاتی هستند. در این میان، دفتر وزارت امور خارجه در مشهد مقدس، به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و حجم بالای تعاملات خراسان رضوی با کشورهای همسایه، به عنوان بزرگترین دفتر در میان همه استان ها شناخته می شود و نقش محوری در تسهیل عملکرد نمایندگی های ایران در خارج از کشور ایفا می کند.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش به تشریح دامنه عملیاتی دیپلماسی استانی اشاره و تأکید کرد: این رویکرد بهطور انحصاری محدود به کشورهای همجوار نیست، به عنوان نمونه استان هایی مانند خراسان رضوی، با استفاده از این ساختار جدید، توانسته اند روابط اقتصادی و فرهنگی گسترده ای با کشورهایی همچون هند، روسیه و همچنین عراق، به ویژه در حوزه گردشگری مذهبی و سلامت برقرار سازند.
وی افزود: در این ساختار جدید، نقش وزارت امور خارجه به عنوان سیاستگذار کلان باقی میماند اما نکته کلیدی این است که اجرا و عملیات میدانی می تواند در سطح استان ها بهتر از مرکز شکل گیرد. استانها در این مدل، به بازوهای خط مقدم و اجرایی وزارت امور خارجه تبدیل می شوند که میتوانند واکنش سریع تری به نیازهای بازار و طرف مقابل نشان دهند.