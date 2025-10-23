به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس‌کل دادگستری مازندران، در همایش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در مجتمع میزبان بابلسر گفت: کارشناسان رسمی، نقش کلیدی در تحقق عدالت و احقاق حقوق شهرواندان دارند و نظر تخصصی آنان در روند رسیدگی و صدور آرای قضایی بسیار اثرگذار است.

عباس پوریانی، افزود: ضروری است اشکالات و چالش‌های موجود در روند کارشناسی در قالب جلسات تخصصی میان دستگاه قضایی و کانون کارشناسان شناسایی و با ارائه راهکار‌های اصلاحی، فرآیند ارجاع و استفاده از ظرفیت کارشناسان بهبود یابد.

او گفت: کارشناسان رسمی باید صلاحیت علمی، تخصصی و تجربی مناسب را داشته باشند تا اعتماد مردم و قضات به این نهاد تخصصی تقویت شود.

غلامعلی روشناس، رئیس هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران هم در این نشست گفت: کانون مازندران به عنوان پنجمین کانون مستقل کشور، از سال ۱۳۷۸ با ۵۳ کارشناس در ۷ رشته آغاز به‌کار کرد و امروز پس از ۲۶ سال، با ۱۴۸۳ کارشناس در ۵۶ رشته تخصصی یکی از کانون‌های فعال کشور به‌شمار می‌رود.