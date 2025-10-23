سی‌وهفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خانواده شاهد و ایثارگر در همدان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره تبلیغات و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان گفت: در این دوره از مسابقات، ۲۷۵ نفر از ایثارگران و خانواده‌های آنان ثبت‌نام کردند.

میثم شامخی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، قرائت تحقیق و تدبر در قرآن با هم به رقابت پرداختند.

او تأکید کرد: برگزیدگان این مرحله به مرحله کشوری راه خواهند یافت.