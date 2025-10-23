وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تدوین نقشه راه پنج‌ساله توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی گفت: دولت در این مسیر، به جای تصدی‌گری، به سیاست‌گذاری و حمایتگری می‌پردازد و با همکاری سرمایه‌گذاران، نخبگان و بخش‌خصوصی، زیرساخت‌های گردشگری را در سراسر کشور تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در میزگرد «دیپلماسی گردشگری زیارت و سلامت» دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد، برنامه‌های جامع دولت برای توسعه پایدار گردشگری و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور را تشریح کرد.

وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه گردشگر میان ۵۰۰ شهرستان، ۱۳۰ شهر و بیش از ۵۰ هزار روستا، تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مناطق کشور یا از گردشگر محروم‌اند یا در حداقل سیاست‌گذاری برای این حوزه قرار داشته‌اند؛ اما ما با تدوین نقشه‌راه و اراده‌ای قوی، این ظرفیت‌ها را فعال خواهیم کرد.

صالحی امیری با یادآوری تجربه‌های جهانی در حوزه گردشگری گفت: دولت باید از تصدی‌گری دست بکشد و تنها سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد. ما به جای خلق تمام چرخ‌ها، زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و نخبگان فراهم می‌کنیم و با حمایت و هدایت هوشمندانه، توسعه را محقق خواهیم ساخت.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: حوزه میراث‌فرهنگی، به عنوان وظیفه حاکمیتی، قابل واگذاری نیست، اما با سازوکار‌های نوین، بخش‌خصوصی می‌تواند در مرمت، حفاظت و صیانت مشارکت کند: سرمایه‌گذاران متعهد و دلبسته به ایران آماده‌اند سهم خود را در توسعه میراث‌فرهنگی بپردازند؛ ما این ظرفیت‌ها را به‌صورت قانونی و شفاف فعال خواهیم کرد.

صالحی‌امیری به اصلاح قوانین دست و پاگیر اشاره و تاکید کرد: در گذشته، بخش گردشگری با مقررات محدودکننده مواجه بوده است. برای توسعه زیرساخت‌ها، بوم‌گردی و صنایع‌دستی، این موانع باید برداشته و تسهیلات قانونی و مشوق‌های حمایتی به سرمایه‌گذاران ارائه شود.

وی با تشریح وضعیت بانکی و مالی پروژه‌های گردشگری گفت: پروژه‌های گردشگری در کشور آماده تکمیل هستند و بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را فراهم کنند. این پروژه‌ها شامل هتل، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و زیرساخت‌های عمومی گردشگری است و می‌تواند تحولی بنیادین در اقتصاد کشور ایجاد کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش بوم‌گردی در رونق اقتصاد روستایی افزود: بوم‌گردی نه تنها از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه صنایع‌دستی، خوراک، پوشاک و فرهنگ روستایی را احیا و معرفی می‌کند. نمونه‌های موفقی در روستا‌های گلستان نشان داده‌اند که یک روستا با سرمایه‌گذاری خرد می‌تواند به مقصد گردشگری فعال تبدیل شود.

صالحی‌امیری در جمع‌بندی برنامه‌های دولت تاکید کرد: نقش اصلی دولت، سیاست‌گذاری، حمایت و تسهیلگری است. حذف قوانین زائد، ارائه تسهیلات بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی و نخبگان، محور برنامه پنج‌ساله وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.