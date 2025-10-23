

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بررسی مصادیق کد اخلاقی تعارض منافع در ورزش از محور‌های اصلی این جلسه بود که با حضور رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون اخلاق و با حضور رؤسا و نمایندگانی از کمیته‌های انضباطی، اخلاق، حراست، بازرسی و رسیدگی به شکایات و... برگزار گردید.

در ابتدا رئیس کمیسیون ضمن خوشامدگویی به حضار توضیحاتی در ارتباط با موضوع ارائه کرد.

در ادامه دکتر ابوالحسنی دبیر کمیته صیانت و نظارت کمیسیون اخلاق به موضوع تعارض منافع در ابعاد حقوقی پرداخته و با اشاره به منشور المپیک و تشریح آن در ورزش به بیان مصادیق تعارض منافع پرداخت.

در ادامه یکایک حضار به بیان دیدگاه‌های خود در باره موضوع پرداخته و در ارتباط با فدراسیون‌های خود و دغدغه‌های مربوطه پیرامون محور‌های نشست و مشکلات موجود در فدراسیون در این زمینه را بیان کردند.

در پایان توسط دبیر کمیته صیانت و نظارت و همچنین توسط رئیس کمیسیون به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داده شد.