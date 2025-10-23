به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همایش بزرگ پیاده‌ روی امام‌ رضایی با حضور پرشور جامعه ورزش، مربیان، ورزشکاران، مسئولان هیئت‌ های ورزشی و اقشار مختلف مردم از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این مراسم معنوی در ادامه ویژه‌ برنامه‌ های هفته تربیت‌ بدنی و ورزش و با هدف ترویج فرهنگ زیارت، سلامت و همبستگی اجتماعی میان جامعه ورزش خراسان رضوی انجام گرفت.

شرکت‌کنندگان پس از پیمودن مسیر پیاده‌ روی، با حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) زیارت خود را با قرائت زیارت‌ نامه و دعا به پایان رساندند.