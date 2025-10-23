به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز شهرستان کبودراهنگ همایش پیاده روی خانوادگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در یک صبح با نشاط اهالی ورزش دوست کبودراهنگ روز خود را با شرکت در همایش پیاده روی خانوادگی و ورزش آغاز کردند.

مرتضی اسلامی، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی کبودراهنگ گفت: امسال بیش از ۱۰ همایش پیاده روی خانوادگی در روستا‌ها و شهر‌های شهرستان برگزار شده است.

حجت‌الاسلام نقی باقری، امام جمعه کبودراهنگ هم در این همایش به امر ورزش در دین اسلام اشاره کرد و گفت: در دین اسلام احادیث و روایت‌های زیادی برای ورزش آمده است.

سید ایوب موسوی، فرماندار کبودراهنگ نیز گفت: این همایش به مناسبت پنجم آبان روز شهرستان کبودراهنگ برگزار شده است و در این هفته به همین مناسبت بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی و ورزشی و اجتماعی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

در پایان این پیاده روی خانوادگی به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

شرکت کنندهکان مسیر ۳کیلومتری میدان امام حسین تا پارک لاله این شهر را پیمودند.