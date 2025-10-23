پخش زنده
معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: تلاش ما بر این است با مردمی سازی صنایع دستی، توجهها را به سمت این حوزه ارزشمند معطوف سازیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی در همایش معاونان صنایعدستی کشور در محل هتل لاله شهر سرعین، گفت: همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی در اردبیل، همایش معاونان صنایعدستی کشور برگزار شد که این گردهمایی به عنوان یک «وفاق عمومی» در راستای اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه و برشهای استانی آن ارزیابی شد.
معاون صنایعدستی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تدوین برنامههای پنجساله استانی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام عالی وزارت، افزود: این برنامه تدوینشده، نیازمند یک همفکری برای کشف و رفع موانع و همچنین ارائه پیشنهادات پیشبرنده برای نوآوری در حوزه صنایع دستی بود که برگزاری همایش معاونان در این راستا اتفاق افتاد.
او با تاکید بر ماهیت «فرابخشی» صنایع دستی، هدفگذاریهای همایش را در سه حوزه محتوا، اجرا و انگیزه بخشی تشریح کرد و ادامه داد: نماینده ناظر مجلس در شورای عالی وزارت میراثفرهنگی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این نشست حضور داشتند که نشاندهنده اهمیت بالای حوزه صنایعدستی در بدنه مدیریتی کشور است.
مریم جلالی با اشاره به خروجی این نشست، اعلام کرد: در پایان همایش، بیانیهای صادر شد که رسانهای خواهد شد و وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز پیامی برای این همایش ارسال کردند که بر ضرورت همگرایی، همافزایی و همکنشی در حوزه صنایع دستی در سال پیش رو تاکید داشت و این همایش در سالی که به نام «سال سرمایهگذاری» مزین شده است، به همگرایی موثر میان دولت و بخش خصوصی کمک میکند.
معاون صنایعدستی کشور تصریح کرد: ما در آستانه یک تغییر بزرگ در حوزه صنایعدستی هستیم، مبنای توسعه در روزگار فعلی، توسعه مبتنی بر هویت و اقتصاد هویتبنیان است و صنایع دستی به خوبی مصداق این صنایع خلاق و اقتصاد هویتبنیان محسوب میشود.
او تاکید کرد: ما امروز ذهنهایمان را تازه کردیم و عهد و پیمانهایمان را برای حرکت بر اساس ریشهها و تجربیات، به سمت آیندهای روشنتر تازه ساختیم تا بتوانیم هم سیاستگذاریهای موجود را تحقق بخشیم و هم توجه جدی به «مردمیسازی» صنایع دستی که ماهیتی مردمی دارد، داشته باشیم.