به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت گرامیداشت روز کوهنورد یکصد نفر از کوهنوردان مرد و زن و هچنین و علاقمندان این رشته ورزشی همگانی صبح امروز با شرکت در یک همایش کوهنوردی به کوههای اطراف شهر چرام صعود کردند.

در این همایش کوهنوردی که هیئت‌های کوهنوردی، ورزشی، بازی‌های بومی محلی و همچنین هیئت ورزش‌های همگانی شرکت داشتند، مسیر ۴ کیلومتری شهر چرام تا امام زاده امیر یوسف را پیمودند.

در پایان این همایش کوهپیمایی از کوهنوردان پیشکسوت شهرستان چرام با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.