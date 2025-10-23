به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی دانشمندان دانشگاه استنفورد، ۴۸ نفر از اعضای هیئت علمی و نویسندگان علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته‌اند.

این رتبه‌بندی به همت پژوهشگران دانشگاه استنفورد و بر پایه داده‌های موجود در پایگاه اطلاعاتی Scopus اجرا شده است.

در این ارزیابی، علاوه بر شاخص‌های کمّی مانند تعداد مقالات و میزان استنادات، از شاخص‌های ترکیبی شامل hm-index استفاده شده است.