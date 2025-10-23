پخش زنده
نام ۴۸ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین دو درصد دانشمندان برتر سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس تازهترین رتبهبندی جهانی دانشمندان دانشگاه استنفورد، ۴۸ نفر از اعضای هیئت علمی و نویسندگان علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتهاند.
این رتبهبندی به همت پژوهشگران دانشگاه استنفورد و بر پایه دادههای موجود در پایگاه اطلاعاتی Scopus اجرا شده است.
در این ارزیابی، علاوه بر شاخصهای کمّی مانند تعداد مقالات و میزان استنادات، از شاخصهای ترکیبی شامل hm-index استفاده شده است.