به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رییس کل دادگستری استان سمنان افزایش دانش حقوقی دانش آموزان با استفاده از ظرفیت کارشناسان حقوقی و قضایی را از اهداف این طرح عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در این مراسم گفت:امسال این طرح در مدارس متوسطه دوم این استان اجرا میشود.

این طرح در قالب موضوعات تبیین رفتار مجرمانه در فضای مجازی، آشنایی با حقوق شهروندی و افزایش اطلاعات حقوقی دانش آموزان اجرا میشود.