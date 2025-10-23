پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر لزوم تمرکززدایی در نظام مدیریتی کشور و توسعه ظرفیتهای مرزی گفت: راهبرد کلان دولت، انتقال اختیارات از مرکز به استانها، گسترش دیپلماسی استانی و بهرهگیری از مرزها بهعنوان پیشران توسعه اقتصادی و گردشگری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در حاشیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی که در مشهد مقدس برگزار شد، سیاستهای کلان دولت و وزارتخانه متبوع خود را در حوزه گردشگری و تعاملات منطقهای تشریح کرد.
صالحیامیری با اشاره به اتخاذ رویکرد جدید وزارت امور خارجه برای استفاده از ظرفیتهای داخلی در توسعه روابط با همسایگان گفت: راهبرد اصلی دولت، بهرهگیری از توان استانها برای گسترش ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با کشورهای همجوار است. وزارت میراثفرهنگی نیز بهصورت جدی این مسیر را دنبال میکند تا مرزهای کشور به کانونهای فعال تعاملات اقتصادی و گردشگری تبدیل شوند.
وی افزود: در امتداد مرزهای کشور از خرمشهر و آبادان تا ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، سه استان شمالی و همچنین سه استان خراسان، ظرفیتهای ارزشمندی وجود دارد که میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی و گردشگری باشد. تقویت این پیوندها، موجب رونق اقتصادی و پایداری اجتماعی در مناطق مرزی خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت گردشگری سلامت، از توسعه این حوزه در نقاط مختلف کشور خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آبادان هر روز پذیرای گردشگران سلامت از استان بصره عراق است. شرایط مشابهی نیز در کرمانشاه، ارومیه و تبریز وجود دارد. برنامه ما افزایش ظرفیت گردشگری مرزی با محوریت سفرهای خانوادگی و تردد با خودروهای شخصی است. در یک سال گذشته با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و عراق توافقهایی در این زمینه صورت گرفته که هماکنون اجرایی شده و نیازمند تقویت مستمر است.
صالحیامیری در ادامه، ضرورت توزیع عادلانه گردشگری در سراسر کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: تمرکز گردشگری تنها در چند شهر بزرگ، با عدالت توزیعی مغایر است. باید زمینهای فراهم شود تا همه استانها و شهرها از ظرفیت جذب گردشگر برخوردار باشند. در حوزه گردشگری سلامت، متعهد هستیم تا پایان برنامه جاری، به جذب دو میلیون گردشگر و دستیابی به شش میلیارد یورو درآمد ارزی برسیم. در حال حاضر یکمیلیون و دویستهزار گردشگر سلامت در کشور حضور یافتهاند که دو میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه مسیر رشد در حوزه گردشگری سلامت کاملاً دستیافتنی است، افزود: با برنامهریزی دقیق و همکاری دستگاههای مختلف، این ظرفیت بهطور کامل محقق خواهد شد. در دو روز گذشته نیز مجموعهای در تهران با هدف گسترش این توانمندی و تسهیل خدمات گردشگری سلامت شکل گرفته است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، ضرورت تمرکززدایی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. سیاست رسمی رئیسجمهور، انتقال حداکثری اختیارات از مرکز به استانهاست. در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تاکنون ۲۷ اختیار به استانداران و مدیران استانی تفویض شده است تا تصمیمگیریها در سطح محلی با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام گیرد.
وی افزود: استانداران باید بتوانند از این اختیارات برای گسترش تعامل با استانهای همجوار و کشورهای منطقه بهره بگیرند. همایش دیپلماسی استانی که در مشهد برگزار شد، دقیقاً با این هدف طراحی شده است تا سازوکارهای توسعه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان استانها و کشورهای همسایه تقویت شود. در این نشست، سفرای کشورهای منطقه حضور فعال داشتند و گفتوگوهای سازندهای انجام شد که این روند در آینده تداوم خواهد داشت.
صالحیامیری در ادامه به تشریح سیاستهای دولت برای جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری پرداخت و گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری بدون جذب سرمایه داخلی و خارجی ممکن نیست. از همین رو دولت در یک سال گذشته پنج مشوق ویژه برای سرمایهگذاری در این بخش تعریف کرده است. یکی از این مشوقها، طرح مجتمعهای ترکیبی است که بر اساس آن میتوان مجموعههای گردشگری را با کاربریهای تجاری، مسکونی و هتلی در یک ساختار واحد احداث کرد. این مدل در بسیاری از کشورهای پیشرفته رایج است و اکنون در ایران نیز به رسمیت شناخته شده است.
وزیر میراثفرهنگی از بخشودگی گسترده عوارض شهری برای پروژههای گردشگری خبر داد و تصریح کرد: طبق مصوبه دولت، ۸۰ درصد عوارض شهرداریها برای زیرساختهای گردشگری مشمول بخشودگی شده است. بسیاری از شهرها از جمله مشهد به پویش «عوارض صفر» پیوستهاند. از شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد بابت همراهی در این زمینه قدردانی میکنم؛ چرا که این شهر، بهعنوان مقصد نخست گردشگری ایران، چندبرابر ظرفیت فعلی خود نیازمند توسعه زیرساختهای اقامتی و خدماتی است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز مشهد در نقشه گردشگری کشور گفت: اکنون ۵۰ درصد گردشگران داخلی و خارجی ایران به مقصد مشهد سفر میکنند. وجود مضجع شریف امام رضا (ع) بزرگترین سرمایه معنوی کشور و نقطه اتکای گردشگری زیارتی ایران است. با توسعه زیرساختها، میتوان سهم مشهد از گردشگری ملی را از میزان کنونی نیز فراتر برد و به الگویی برای گردشگری زیارتی و سلامت در منطقه تبدیل کرد.