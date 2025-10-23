به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان صبح امروز در اولین همایش تازه‌های علمی آلاینده‌های زیست‌محیطی و تأثیر متقابل آن بر سلامت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۵۶ مرگ منتسب به آلودگی هوا در اصفهان ثبت شد و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۲۱ نفر و در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۶۶ نفر افزایش یافت.

داریوش گل‌علیزاده افزود: سلامت مردم بدون محیط‌زیست سالم معنا ندارد؛ وقتی ۹۴ درصد انرژی کشور از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود، حتی در شرایط رعایت کامل استاندارد‌ها، باز هم با شرایط ناسالم هوا روبه‌رو خواهیم بود.

مدیرکل محیط زیست اصفهان با اشاره به تمرکز ۷۷ درصد صنایع استان در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان گفت: این تمرکز صنعتی، در کنار پدیده فرونشست و خشکی تالاب‌ها، وضعیت محیط‌زیست را بحرانی کرده است.

وی افزود: یکی از معضلات جدی، کمبود رفتار مسوولانه در مصرف آب و انرژی است؛ هنوز در خانه‌ها، هتل‌ها و اداره‌ها با الگوی مصرف پرهدر روبه‌رو هستیم و تا زمانی که باور عمومی به بحران شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار تغییر داشت.

گل‌علیزاده ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل، حدود ۱۷ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند که بخش بزرگی از آنها در کلان‌شهر‌ها فعال است؛ ۸۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل، عمومی است و بخش زیادی از آن از سوخت دیزل استفاده می‌کند و این وسایل سهم قابل توجهی در انتشار ذرات معلق دارند.

در این همایش همچنین مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: استفاده از ظرفیت خیران، انجمن‌های خیریه و اساتید دانشگاه‌ها برای انتقال داده‌های علمی به مقامات کشوری اهمیت دارد و خروجی این جلسه می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و دیگر نهاد‌های مسوول کمک کند.

شیشه‌فروش ادامه داد: اجرای سند جامع کاهش آلودگی هوا، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی، بهسازی منابع آب و احیای تالاب‌ها از جمله اقدام‌های ضروری است و سازمان‌های مسوول باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: این اقدامات علمی باید مستندسازی شود تا در قالب مقاله و بسته‌های پژوهشی به مقامات کشوری ارائه شود و به تصمیم‌گیری‌های کلان درباره سلامت و محیط زیست کمک کند.

شیشه فروش گفت: اصفهان در مدیریت بحران‌های کشور نقش مهمی دارد و با یکپارچگی میان خیران، صنایع و دستگاه‌های اجرایی می‌توان در مواجهه با سیل، زلزله و دیگر بحران‌ها آماده عمل بود.