رئیس سازمان دامپزشکی کشور برای بررسی مشکلات دامداران ملایری به این شهرستان سفر و در بازدید از روستای »کسب» با دامداران گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کمک به توزیع به موقع واکسن به ویژه واکسن تب سه روز و تب برفکی برای جلوگیری از شیوع بیماری از مهمترین خواسته اهالی بود.

توزیع نهاده به شکل اختصاصی در روستا، تشکیل تعاونی دامداری مستقل، افزایش حریم روستا و شهرک دامپروری از دیگر درخواست‌های دامداران روستای کسب در این دیدار با علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور بود.

روستای کسب بیش از ۴ هزار رأس دام سنگین در ۳۰۰ دامداری سنتی را داراست.

سیدرسول حسینی فرماندار ملایر هم در این نشست با تأکید بر رفع مشکلات دامداران ملایر در حوزه واکسن گفت: در شهرستان پیگیر رفع مشکل ساخت دامداری های روستایی در خارج از محدوده روستاها با مشارک جهاد کشاورزی استان هستیم.