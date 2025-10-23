پخش زنده
امسال بیش از ۳ هزار تن قارچ در استان چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ کارگاه خانگی و ۳۲ واحد صنعتی تولید قارچ در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.
حسین بهرامی افزود: تولید سالیانه قارج در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۶ هزار تن است.
به گفته وی: ۸۰ درصد از قارچ تولید شده به استانهای همجوار نظیر اصفهان و خوزستان ارسال میشود.
رییس جهاد کشاورزی استان افزود: روستای قلعه ممکا به عنوان دهکده پرورش قارچ کشور از مهمترین مراکز تولید قارچ درچهارمحال و بختیاری محسوب میشود.