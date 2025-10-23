پخش زنده
امروز: -
مشکل ۳۱ ساله ساخت ۱ هزار و ۱۰۰ پلاک مسکونی تعاونیهای موسوم به گروه ملی در اهواز برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در سال ۱۳۷۳، زمینی به مساحت ۵۲۲ هزار و ۹۵ مترمربع معادل ۵۲ هکتار در محدوده زرگان (پلاک ۹۳۱) توسط تعاونیهای سهگانه گروه ملی خریداری شد.
سیاوش محمودی افزود: بر اساس توافق با شهرداری وقت، سهم سرانهها، خدمات، فضای سبز، مالک و شهرداری مشخص شد تا این اراضی وارد محدوده شهری شوند. بر این اساس، تعاونیها متعهد به پرداخت هزینههای آمادهسازی و شهرداری متعهد به صدور پروانه شدند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این اراضی در خارج از محدوده شهر قرار داشتند و شهرداری نمیتوانست درباره اراضی خارج از محدوده چنین توافقی را انجام دهد، این اراضی ۳۱ سال بلاتکلیف ماندند و ۱ هزار و ۱۰۰ خانوار درگیر این مساله بودند.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز و بر اساس توافق بین شهرداری اهواز و ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان، مواردی برای حل این مشکل تصویب شد. با این وجود، به دلیل تغییر مدیریت ادارهکل راه و شهرسازی، این توافق را قبول نکردند تا اینکه توافق جدیدی انجام شد تا این اراضی در قالب نهضت ملی مسکن وارد محدوده شهری شوند.
محمودی گفت: بر اساس این توافق، سهم شهرداری معادل ۱۲۸ هزار مترمربع یعنی ۱۰ درصد از اراضی، بر اساس تبصره ۶ قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی، از سوی شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی واگذار میشود. همچنین بخشی از اراضی باقیمانده یعنی بیش از ۴.۵ هکتار، به نام دولت و به نمایندگی سازمان ملی مسکن انتقال مییابد.
وی ادامه داد: با این توافق، این اراضی در قالب نهضت ملی مسکن وارد محدوده قانونی شهر اهواز میشوند و پروانههای ساختمانی صادر خواهند شد. بر اساس توافق قبلی، تعاونیها موظف به انجام مراحل آمادهسازی و زیرسازی هستند و دستگاههای خدمترسان دیگر نیز باید زیرساختهای لازم را فراهم کنند.