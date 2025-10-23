پخش زنده
امروز: -
با صعود تیم میکس پومسه ایران به نیمهنهایی بازیهای آسیایی جوانان، کسب مدال برنز برای این تیم قطعی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تکواندو سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین از ساعت ۱۱:۱۵ امروز (پنجشنبه) به وقت محلی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین پیگیری شد که تیم میکس پومسه کشورمان با برتری برابر پاکستان و کرهجنوبی به مرحله نیمه نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.
تیم ایران متشکل از زینب شهریاری و بهداد نقیئی در نخستین دیدار خود برابر تیم پاکستان به برتری رسیده و راهی یکچهارم نهایی شدند.
تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کرهجنوبی رفت که با امتیاز ۸.۶۵ حریف خود را شکست داد و به نیمهنهایی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.