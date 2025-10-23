به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آموزه‌های بسیجی‌گری، گفت: به ما آموخته‌اند که به عنوان یک بسیجی، باید تمام وجودمان را در خدمت مردم و کشور قرار دهیم. این مصداق فرمایش رهبر معظم انقلاب است که می‌فرمایند: «هر کس دلش برای این مملکت و این آب و خاک بسوزد، بسیجی است.»

موسوی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه والای زن در اسلام پرداخت و افزود: خداوند در قرآن، زمانی که انسان را آفرید، به خودش «تبارک‌الله احسن الخالقین» گفت. در میان انسان‌ها، زن ارزش و جایگاه والایی دارد. اگر می‌گوییم زن باید با حجاب باشد، به خاطر ارزش وجودی اوست. زن برای ما مانند طلاست که از آن محافظت می‌کنند.

وی با اشاره به دستاورد‌های زنان پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی هم حرمت زن را حفظ کرد و هم به او فرصت‌هایی داد که در هیچ جای دنیا مشابه آن را شاید نیابید. امروز پس از چهل و پنج سال، زنان ما در عرصه‌های علمی، رسانه‌ای، پزشکی و صنعت حرف اول را می‌زنند و با حجاب و وقار خود در همه صحنه‌ها حاضر می‌شوند.

رییس سازمان بسیج رسانه خوزستان نیز در این مراسم گفت: با توجه به هجمه‌های رسانه‌ای که در سطح فضای مجازی وجود دارد و نگاه‌هایی که در بحث تقابلی بین زن مسلمان و زن غربی وجود دارد، اقدام به برگزاری رویداد رسانه‌ای حریم رسالت طنین شد.

سرهنگ سجاد بهمنی ادامه داد: این رویداد در پنج محور تخصصی و یک بخش ویژه برگزار شد و مهمترین محور‌های این رویداد روایت زندگی بانوان موفق ایرانی، واقعیت زن در جامعه غربی، روایت پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی و نقش زن در تحکیم خانواده، چالش جمعیت سبک زندگی ایرانی اسلامی و پوشش زن در سلامت جامعه در بخش تخصصی بود. در بخش ویژه حضور و نقش بانوان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مدنظر بود.

وی اظهار کرد: این رویداد رسانه‌ای با حضور ۳۰ تیم رسانه‌ای سوم مهرماه برگزار شد و تعداد ۳۳۸ اثر فاخر تولید و در سطح رسانه‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات مجازی منتشر شد که خوشبختانه یک جریان رسانه‌ای و گفتمان‌سازی رسانه‌ای در حوزه هویت بخشی به زن مسلمان ایرانی ایجاد شد و پس از جمع آوری آثار در دبیرخانه رویداد رسانه‌ای طنین، آثار در تهران و توسط داوران ملی داوری شدند.