با حضور رئیس جمهور در ارومیه هفت قرار داد و تفاهمنامه در حوزه‌های تجاری -تولیدی -علمی و کشاورزی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ادامه برنامه های یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور ، هفت قرار داد و تفاهمنامه در حوزه های تجاری -تولیدی -علمی و کشاورزی استانداری آذربایجان غربی و فعالان اقتصادی و نهادهای علمی امضا شد.

این تفاهمنامه ها شامل راه اندازی مجتمع تولید منسوجات با مشارکت طرف تجاری ترک -توسعه مبادلات مرزی و تجارت دیجیتال با مشارکت یکی از سکوهای فروشگاهی دیجیتال - احیای دریاچه ارومیه با مشارکت دانشگاههای ارومیه و تبریز-طرح استفاده از دانش روز و هوش مصنوعی برای احیای دریاچه ارومیه - برنامه مدیریت منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه با مشارکت فائو و طرح آبیاری زیر سطحی وهوشمند در هزار هکتار از زمینهای کشاورزی مهاباد است.