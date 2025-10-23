پخش زنده
۴۶۰ واحد مسکن مددجویی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در اردبیل به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل روز پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از مسکن مددجویی و اهدای لوازم ضروری زندگی در فرهنگسرای بانوان اردبیل اظهار کرد: رویکرد کمیته امداد توانمندسازی خانوادهها و رفع مشکلات معیشتی آنها با حفظ عزت و کرامت نفس جامعه هدف است.
علیرضا حسین نژاد افزود: امروز علاوه بر افتتاح واحدهای مسکونی مددجویان زیرپوشش، یکهزار و ۶۲۹ قلم لوازم ضروری زندگی بین این خانوادهها توزیع شد.
وی تامین مسکن مددجویان را اقدامی ماندگار در کنار تأمین کالاهای ضروری زندگی برای جامعه هدف دانست که در مسیر رویکرد کمیته امداد و رسیدن این خانوادهها به نقطه توانمندسازی برای بهره گیری از شرایط بهتر زندگی مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل گفت: نهضت خدمترسانی به محرومان با احداث مسکن و رفع نیازمندی آنها انجام میشود تا عدالت اجتماعی تحقق یافته و کمیته امداد بتواند بهتر خدمترسانی کند.
حسیننژاد بیان کرد: در سه سال اخیر احداث یکهزار و ۴۸۰ واحد مسکن آغاز شده که امروز افتتاح ۴۶۰ واحد مسکن مددجویی را در استان با هدف حفظ عزت و کرامت خانوادههای نیازمند شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: در کنار کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد علوی و بسیج سازندگی نیز مشارکتی فعال در این حوزه داشته و به شکل مطلوب این مجموعه را کمکرسانی کردند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل بیان کرد: در کنار توزیع یکهزار و ۶۲۹ قلم کالای ضروری زندگی، در سال گذشته جهیزیه ۷۸۰ زوج جوان تامین شد و امسال نیز بیش از ۷۰۰ سری جهیزیه در بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.
حسیننژاد به پوشش ۱۶ هزار و ۲۸۲ دانشآموز و ۷۵۲ دانشجو را در نهاد کمیته امداد یادآور شد و ادامه داد: ۴۸۷ نفر از این دانشآموزان و دانشجویان نخبه علمی شناسایی شده و به صورت جدی مورد حمایت و همراهی هستند.