به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا ویسی گفت: در راستای تقویت کادر روابط عمومی و مرکز رسانه اداره‌کل، مقرر شده است تا از ظرفیت طلاب علاقمند و توانمند در عرصه رسانه بهره‌مند شویم.

او با اشاره به شرایط ثبت‌نام در این فراخوان، افزود: متقاضیان باید دارای مدرک سطح ۲ حوزه علمیه باشند، توانایی کار تشکیلاتی داشته باشند، با فضای رسانه آشنا باشند و ساکن شهرستان همدان باشند.

ویسی تصریح کرد: همچنین تسلط بر نرم‌افزار فتوشاپ و مهارت در عکاسی و فیلم‌برداری از دیگر شرایط مهم در این فراخوان است.

مدیر مرکز رسانه و روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان تأکید کرد: علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از طریق پیام‌رسان ایتا با آیدی @sokout یا شماره ۰۹۱۸۲۱۷۴۳۶۸ در ارتباط باشند.

این مسئول افزود: از همه طلاب دغدغه‌مند و اهل رسانه دعوت می‌کنم این فرصت را از دست ندهند، در اداره کل تبلیغات اسلامی همدان به دنبال استفاده از ظرفیت طلابی هستیم که بتوانند در عرصه تبلیغ دینی و رسانه‌ای نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.