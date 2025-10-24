به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، استاندار خوزستان گفت: سند جامع توسعه خوزستان به‌منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان، به زودی در هیات دولت مطرح خواهد شد.

سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استان با بیان اینکه مقدمات، الزامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تشکیل ستاد ملی توسعه خوزستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و تدوین سند جامع توسعه استان مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: ستادی در سطح ملی با عنوان ستاد ملی توسعه خوزستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد تا با رویکردی جامع، همگرایی و هماهنگی در مسیر توسعه استان شکل گیرد.

وی افزود: هدف از تشکیل این ستاد، ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های ملی و استانی برای تحقق اهداف توسعه‌ای خوزستان در چارچوب ساختاری مشخص است.

استاندار خوزستان با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: بر اساس این سازوکار، سند راهبردی توسعه خوزستان تدوین خواهد شد که به زودی در هیات محترم دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موالی‌زاده با بیان اینکه در این نشست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشارکت فعال و موثری داشتند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصویب و اجرای این سند، گام‌های مؤثری در مسیر پیشرفت و توسعه همه‌جانبه خوزستان برداشته شود.

وی تصریح کرد: سند جامع توسعه خوزستان زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اجتماعی و عمرانی استان خواهد بود و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

گفتنی است، نشست ستاد ملی توسعه خوزستان روز یکشنبه هفته آینده با حضور استاندار خوزستان در هیات دولت برگزار خواهد شد.