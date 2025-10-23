رییس دانشگاه دامغان از افزایش تعداد دانشجویان نو ورود به این دانشگاه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رضا پور قلی گفت: امسال ۴۰۰ دانشجوی بین الملل از کشور‌های عراق، پاکستان و کانادا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکترا در این دانشگاه تحصیل خود را آغاز کردند.

به گفته وی، تعداد دانشجویان بین الملل نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود: ۸۰۰ دانشجو، تحصیل خود را آغاز کردند که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی اعتبار مصوب دانشگاه دامغان را ۲۶۰ میلیاردتومان عنوان کرد و گفت: ۲۷ میلیاردتومان اعتبار به تعمیر و تجهیزات این دانشگاه اختصاص یافته است.