به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال چادرملوی اردکان پس از چند هفته دوری از خانه، فردا در ورزشگاه شهید نصیری و در جمع هواداران پرشور خود از خیبر خرم آباد پذیرایی می‌کند.

اردکانی‌ها فردا آغازگر هفته هشتم لیگ برتر خواهند بود و از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف خیبر خرم آباد می‌روند.

چادرملو که هفته گذشته با شکست مقابل گل گهر سیرجان به روند شکست ناپذیری خود در فصل جدید لیگ برتر پایان داده بود، امیدوار است همانند فصل گذشته بتواند امتیاز‌های خانگی را درو کند.

فوتبالیست‌های اردکانی در فصل گذشته پس از بازگشت به ورزشگاه شهید نصیری موفق شدند چهار پیروزی متوالی خانگی را کسب کنند.

گرچه این تیم هم اکنون با کسب هشت امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد، اما با توجه به فاصله بسیار نزدیک تیم‌ها می‌توانند با کسب پیروزی چند پله بالاتر بروند.