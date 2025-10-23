پخش زنده
امروز: -
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: مصرف جهانی گاز در سال گذشته به بالاترین حد خود رسید و پیشبینی میشود امسال حدود ۶ درصد افزایش یابد که این روند، نشانه آغاز «عصر طلایی گاز طبیعی» در جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد حامل» امروز (پنجشنبه، یکم آبان) در بیست و هفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با تأکید بر اهمیت گاز طبیعی در دوران گذار انرژی گفت: دنیا اکنون در دوره گذار انرژی به سر میبرد و به همین دلیل گاز طبیعی، منبعی پاک، انعطافپذیر و قابل اتکا برای بهبود امنیت انرژی جهان به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش گاز در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی افزود: گاز طبیعی افزون بر تأمین انرژی، در امنیت غذایی نیز سهم بهسزایی دارد، زیرا از آن برای تولید کود در صنعت کشاورزی استفاده میشود.
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه در سال ۲۰۲۴ مصرف گاز در جهان به بالاترین حد خود رسید و پیشبینی میشود امسال حدود ۶ درصد افزایش یابد، بیان کرد: این امر نشاندهنده آغاز «عصر طلایی گاز طبیعی» در جهان است.
حامل با بیان اینکه خدمت در این نهاد بینالمللی مایه افتخار و مباهات است، تصریح کرد: مجمع کشورهای صادرکننده گاز توانسته جایگاه گاز طبیعی را به سطحی که شایسته آن است برساند.
بیستوهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) امروز (پنجشنبه) با حضور وزیران و مقامهای عالیرتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر در حال برگزاری است و قرار است در ادامه دبیرکل جدید مجمع از سوی اعضا انتخاب شود.