به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه در شبکۀ اجتماعی خود با اعلام انجام این عملیات که بامداد امروز پنجشنبه صورت گرفت، نوشت: عملیاتی همزمان در ۹ استان کشور توسط نیرو‌های پلیس با هماهنگی دفتر دادستانی کل استانبول و شعب اطلاعات و مبارزه با جرایم سازمان یافته اداره پلیس این شهر، با هدف قرار دادن اعضای یک سازمان جرایم سازمان یافته انجام شده است.

در ادامه این پیام آمده است، مظنونین که اعضای یک سازمان جرایم سازمان یافته می‌باشند، در عملیات انجام شده در شهر‌های آدانا، سامسون، سیرت، کوجاعلی، آنکارا، ازمیر، تکیرداغ و آیدین، با محوریت استانبول، دستگیر شدند.

این افراد متهم به قتل عمد، ضرب و شتم، تهدید، غارت و حملۀ مسلحانه و استفاده از خودرو و موتورسیکلت‌های مسروقه می‌باشند.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی وزیر کشور ترکیه در این عملیات تاکنون ۴۲ مظنون بازداشت شده‌اند.

در پایان این پیام آمده است: ما با تلاش‌های هماهنگ واحد‌های اطلاعاتی و نیرو‌های امنیتی، قاطعانه به مبارزه علیه گروه‌های جرایم سازمان‌یافته ادامه می‌دهیم تا اطمینان حاصل شود که هیچ جرم یا جنایتی بدون مجازات باقی نمی‌ماند.