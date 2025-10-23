پخش زنده
بیش از ۴۳ هزار اقلام ورزشی و بهداشتی در مدارس خوزستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۴۲ هزار و ۸۹۲ قلم کالای ورزشی و ۶ هزار و ۸۴۰ قلم کالای بهداشتی بهمنظور تجهیز ۵۷۰ اتاق بهداشت مدارس استان، با اعتباری بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال توزیع شد.
حسن عامری اصل افزود: اقلام ورزشی شامل انواع توپهای فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبال، تور دروازه، طناب ورزشی، حلقه کمر، صفحه شطرنج، میز پینگ پُنگ، راکت بدمینتون، توپ و راکت تنیس روی میز، صفحه تعادل، جعبه کمکهای اولیه، جعبه انعطاف و انواع توپهای چرم اصلی ویژه سالنهای ورزشی تامین و توزیع شد.
وی ادامه داد: همچنین برای سالنهای بزرگ و چمنهای طبیعی و مصنوعی سراسر استان چمن زن، شانه زنه چمن مصنوعی، اسکوربرد و کف شوی تامین شد.