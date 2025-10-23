به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «دیمیتری مدودف»، رئیس جمهور سابق روسیه در واکنش به تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا که نشست با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه را به موعد دیگری موکول کرد، گفت: لغو اجلاس بوداپست توسط ترامپ؛ تحریم‌های جدید علیه کشورمان از سوی ایالات متحده آمریکا.

او در پیام خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: چه چیز دیگری؟ آیا سلاح‌های جدیدی علاوه بر «تاماهاوک» بدنام وجود خواهد داشت؟ اگر هر یک از مفسران متعدد هنوز توهماتی داشتند، بفرمایید.

مدودف که نایب رئیس شورای امنیت روسیه است، نوشت: ایالات متحده آمریکا دشمن ماست و «صلح‌طلب» پرحرف آنها اکنون کاملا راه جنگ با روسیه را در پیش گرفته است. بله، او هنوز همیشه به طور فعال در کنار باندریت کی یف نمی‌جنگد، اما این اکنون درگیری اوست، نه درگیری بایدن پیر! البته، آنها خواهند گفت که او نمی‌توانست کار دیگری انجام دهد، که در کنگره تحت فشار بوده است و غیره.

این مقام روس که سابقا نخست وزیر روسیه هم بوده، گفت: این موضوع اصلی را تغییر نمی‌دهد؛ تصمیمات گرفته شده یک اقدام جنگی علیه روسیه است؛ و اکنون ترامپ کاملا خود را با اروپای دیوانه همسو کرده است. اما در چرخش بعدی پاندول ترامپ یک نکته مثبت آشکار وجود دارد؛ می‌توان با سلاح‌های مختلف به تمام مخفیگاه‌های باندریت حمله کرد، بدون اینکه به مذاکرات غیرضروری فکر کرد؛ و دقیقا در جایی که فقط ممکن است به پیروزی رسید. روی زمین، نه پشت میز. نابود کردن دشمنان، نه انجام «معاملات» بی‌معنی.