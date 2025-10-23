مستند فصل انگور به کارگردانی هنرمند کیشوند، جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل جشنواره دوکوباکو آذربایجان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مستند فصل انگور به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ابراهیم حصاری، هنرمند کیشوند، موفق شد جایزه اصلی بخش بین‌الملل DokuShorts جشنواره بین‌المللی دوکوباکو آذربایجان را به عنوان بهترین فیلم کسب کند.

در بیانیه هیئت داوران این جشنواره آمده است: مستند فصل انگور به کارگردانی ابراهیم حصاری، بازتابی لطیف و عمیق از روح انسانی در دوران دشوار همه‌گیری کووید–۱۹ است.

این مستند با ظرافت، ترس از مرگ را در کنار امید به زندگی به تصویر می‌کشد و با بهره‌گیری از لحظات تأثیرگذار، گرمای ماندگار ارتباط انسانی را حتی در دوران انزوا آشکار می‌کند.

این فیلم روایتی از انسانیت و مقاومت، امید و مسیر موفقیت است.

مستند فصل انگور پیش از این نیز در جشنواره بین‌المللی مستند فلاهرتینا (Flahertiana) در روسیه موفق به دریافت جایزه معتبر سیلور نانوک (Silver Nanook) و جایزه نقدی ۷۵ هزار روبل شده بود.

بیست‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند فلاهرتینا از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر در شهر پرم کشور روسیه برگزار شد.