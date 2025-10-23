پخش زنده
رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین پیگیری شد که تیم میکس پومسه کشورمان به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ایران متشکل از زینب شهریاری و بهداد نقیئی در نخستین دیدار خود برابر تیم پاکستان به برتری رسیده و راهی یکچهارم نهایی شدند.
نمایندگان ایران در این مرحله به مصاف تیم کرهجنوبی رفت که با امتیاز ۸.۶۵ حریف خود را شکست داد و به نیمهنهایی رسید تا نشان برنز خود را قطعی کند.
دو پومسهکار ایران برای رسیدن به فینال رودرروی تیم چینتایپه قرار گرفتند که با کسب ۸.۶۳ امتیاز پیروز مسابقه شدند و به دیدار نهایی رسیدند.
در فینال تیم کشورمان برابر تایلند با امتیاز ۸.۷۸ به برتری رسیدند و سومین طلای کاروان کشورمان در این بازیها را به نام خود ثبت کردند.
شهریاری و نقیئی پیش از این در بخش انفرادی هم دو نشان طلا کسب کرده بودند.