به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در این نشست با اشاره به وجود روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و فرهنگی بین دو کشور ایران و ترکیه گفت: امروز شاهد گشوده شدن سیر تازه‌ای در فضای حکمت بین این دو کشور دوست و همسایه هستیم.

غلامعلی حداد عادل ترجمه کتاب شریف «اسفار اربعه» به زبان ترکی استانبولی را فرصتی مناسب برای ارتباط و رایزنی‌های بیش از پیش بین این دو کشور اسلامی دانست و از اندیشمندان ایران و ترکیه خواست، مقدمات فکری و فرهنگی لازم برای زمینه سازی آشنایی بیشتر دو ملت با مبانی مشترک فکری و معنوی را فراهم آورند.

سفیر کشور ترکیه در ایران هم با اشاره به اینکه ایران و ترکیه از سالیان قدیم با هم روابط عمیق دوستانه و ریشه‌ای در عرصه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، دینی و فلسفی داشته‌اند گفت: در حوزه تفکر و عقلانیت هم این دو کشور را نباید از هم دور نگه داشت.

حجابی کرلانگیچ، ملاصدرا را در زمان خود سبب بازگشایی و پیشرفت عمیق در دنیای فلسفه دانست و افزود: با توجه به اینکه در دنیای امروز، تفکر‌ها متاثر از همدیگر است، همه باید با تلاش مضاعف در پیچ تاریخی، پشوانه‌ای برای همدیگر باشیم.

وی همچنین از تلاش استادان ایرانی برای ترجمه سنگین کتاب عظیم ملاصدرا از عربی به ترکی استانبولی تشکر کرد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه هم در این نشست تخصصی با تاکید بر نقش مهم ایران و ترکیه در توسعه علمی تمدن اسلامی گفت: انتظار می‌رود در عصر حاضر هم، اندیشمندان این دو سرزمین نقش مهمی در احیای تمدن اسلامی ایفا نمایند.

حجت الاسلام علی عباسی حکمت متعالیه و فلسفه صدرالدین شیرازی را برآیند همه جریان‌های حکمی شکل گرفته در جهان اسلام بیان کرد و افزود: کتاب "اسفار اربعه" اوج حکمت متعالیه و عظیم‌ترین دایره المعارفی است که این حکمت را در خود جای داده است.

دبیر برگزاری این نشست فلسفی هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما بازسازی و استمرار ارتباط فلسفی میان اندیشمندان و فیلسوفان کشور‌های ترکیه و ایران را از اهداف برگزاری این هم اندیشی برشمرد و گفت: حکمت متعالیه ملاصدرا منظومه مهم فلسفی در حکمت اسلامی است که تلاش داریم این اثر که حاصل اندیشه فیلسوفی ایرانی است حرکت جدی در دنیای علمی و عرفانی برای بازسازی فلسفه معنوی در جهان فلسفی شکل دهد.