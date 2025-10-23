به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این نمایشگاه ۳ هزار عنوان کتاب و بیش از ۷۰ هزار جلد کتاب از ناشران سوره مهر، انقلاب اسلامی، شهید کاظمی، مرکز اسناد، عروج، جمکران قطره و تعدادی از ناشران هم استانی عرضه شده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در آئین گشایش نمایشگاه کتاب گفت: یکی از اقدامات فرهنگی و همیشگی مجموعه سپاه و بسیج، ترویج فرهنگ کتاب خوانی است.

سردار خرمدل افزود: از آن جایی که بر اساس آمار، سرانه کتاب خوانی کم است، یکی از اهداف ما افزایش مطالعه در سطح جامعه است.

وی با بیان اینکه کتاب‌های مختلفی در این نمایشگاه وجود دارد گفت: افراد با سلیقه و سن مختلف می‌توانند از فرصت یک ماهه نمایشگاه برای دیدن کتاب‌ها استفاده کنند.

معاون فرهنگی، هنری سپاه امام صادق (ع) استان هم گفت: این نمایشگاه در راستای کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر برگزار شده است.

سرهنگ عالی زاده افزود: در نمایشگاه از ۹۰ ناشر کشوری و هم استانی دعوت شده است که کتاب‌های مختلفی در خصوص ادبیات پایداری، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارائه کرده‌اند.

وی اظهار داشت: یک بخش ویژه نمایشگاه به شهدا و نامداران استان بوشهرو کتاب‌های تقریزی مقام معظم رهبری اختصاص دارد.

سرهنگ عالی زاده گفت: ۶ کتاب تقریظی مقام معظم رهبری و ۲۰۰ اثر از ناشران هم استانی در نمایشگاه وجود دارد.

معاون فرهنگی، هنری سپاه امام صادق (ع) استان افزود:کتاب‌ها با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصدی به فروش می‌رسد و زمان بازدید صبح ساعت ۹ تا ۱۳ و بعد از ظهر ساعت ۱۶ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه است.

زمان پایان نمایشگاه سی‌ام آبان است.