به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ شاه‌ملکی گفت: در پی انجام اقدامات فریبکارانه و کلاهبرداری حرفه‌ای یک زوج جوان اهل و ساکن یکی از استان‌های همجوار و شکایت متعدد شکات، نامبردگان متواری و در این شهرستان ساکن شدند.

او افزود: با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات فنی و تخصصی ابتدا مخفیگاه متهمان شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه با همکاری عوامل پلیس اطلاعات و اماکن عمومی شهرستان اسدآباد دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی اسدآباد با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی و ارائه توصیه‌های لازم به شهروندان بمنظور پیشگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران، از آنان خواست موارد مشکوک را به فوریت پلیس۱۱۰ اطلاع دهند.